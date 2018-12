LANZAN RED AL ESPACIO PARA RETIRAR BASURA

A través de YouTube se difundieron las impactantes imágenes de un experimento encabezado por científicos de Gran Bretaña que tiene como objetivo retirar toneladas de basura espacial de la órbita de la Tierra. Las escenas muestran una red de cinco metros que captura los desperdicios.

El experimento que muestra el clip de YouTube es una iniciativa encabezada por Gran Bretaña. Se trata de una amplia red lanzada este domingo, la misma que atrapó una estructura inflada que acababa de ser arrojada como parte de la prueba. Cubrió casi 6 metros (20 pies) de distancia.

“Esto no es ciencia ficción. Repetimos, no es ciencia ficción”, tuiteó la empresa NanoRacks de Texas, que desarrolló el lanzador de microsatélites de la estación espacial.

El experimento difundido a través de YouTube busca mostrar formas para retirar escombros que están en la órbita de la Tierra, la cual está atestada de viejas partes de cohetes y naves espaciales. Eso representa un riesgo no solo para la Estación Espacial Internacional y su tripulación, sino también para el Telescopio Espacial Hubble y otros satélites.

Ahora, los científicos señalan que la red y el objetivo que capturó ingresarán a la atmósfera terrestre y se quemarán en ella.

The #RemoveDEBRIS satellite has successfully deployed a net to capture a planned 'debris' target in orbit. This is not sci-fi. We repeat, not sci-fi. Congrats @SurreySat and @UniOfSurrey! This truly shows the tech-demo possibilities for satellite deployment from @Space_Station. pic.twitter.com/hBpHIUtF4M

— NanoRacks (@NanoRacks) September 19, 2018