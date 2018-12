LANZAN TRÁILER DE “LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2”

Los estudios Illumination dieron a conocer el nuevo tráiler de la cinta animada La vida secreta de tus mascotas 2 (The Secret Life of Pets 2), secuela de la película estrenada en 2016 que cuenta las travesuras que las mascotas hacen cuando sus dueños no los ven.

El nuevo adelanto es protagonizado por el pequeño conejo Snowball, al que su nueva dueña viste de superhéroe para proteger la ciudad de Nueva York de todos los villanos en compañía de un ejército de peluches.

La vida secreta de tus mascotas 2 (The Secret Life of Pets 2), que se estrenará en julio de 2019, marca el regreso del escritor Brian Lynch, conocido por su trabajo en la película Minions, y será a su vez dirigida por Chris Renaud, encargado de la franquicia “Mi villano favorito” y “El Lorax”.

De acuerdo con un comunicado, algunas de las voces en inglés encargadas de darle vida a los carismáticos personajes serán Lake Bell, Hannibal Buress, Dana Carvey, Harrison Ford, Tiffany Haddish y Kevin Hart, entre otros.