Largas filas en Palacio Federal para cobrar pensión para adultos mayores

A la compra de alimentos, medicamentos, gastos de la casa y para “guardar un poquito si es que queda”, es el uso que los beneficiarios de los programas para Pensionados con Discapacidad y para el de Personas Adultas Mayores darán a los recursos que reciban del Gobierno Federal quien anticipó la entrega de dos pagos bimestrales que, en el caso del Estado de Campeche recibirán más de 28 mil personas.

Entrevistados mientras esperaban su turno en una larga fila que se antojaba más larga aún pues debían guardar la “sana distancia”, beneficiarios de estos programas, Eligia Cervera, Rafaela Rodríguez, Moisés González y Reynaldo Santana calificaron de acertada la decisión de entregar dos pagos en esta ocasión, correspondientes a los bimestres de marzo-abril y mayo-junio, con lo que señalaron podrán adquirir víveres, medicamentos para apoyar a familiares con padecimientos graves como es el cáncer.

Consideraron difícil que puedan guardar algo de dinero pues las condiciones económicas no son las mejores en estos momentos, sobre todo con la orden de no salir de sus viviendas, lo que en esta ocasión pasaron por alto para acudir a cobrar, y lamentaron las largas horas de espera pues algunos llegaron desde las 07:30 horas, otros a las ocho y media y a la una de la tarde, no habían podida realizar su cobro en las oficinas de Telecom ubicadas en palacio del Gobierno Federal.

Los pagos que reciben varían en cantidad; algunos señalaron serían poco más de 5 mil 500 pesos, otros cinco mil 240 peso.

De acuerdo con información oficial, son más de 25 mil beneficiados adultos mayores y 3 mil 500 para personas con alguna dispacidad. El pago se realizará durante toda la semana, hasta el próximo viernes.