Las diferencias con el Gobernador de Jalisco no son motivo para afectar autoridades locales dice AMLO

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes desde del estado de Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que sí tiene diferencias políticas con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pero también dijo que no busca afectar a autoridades locales.

Lo anterior luego de que el mandatario estatal acusara al Gobierno de México por las protestas que se llevaron a cabo en Jalisco debido al caso del joven Giovanni López, quien falleció luego de ser detenido por policías en Ixtlahuacán de Membrillos.

“Tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas; no tengo yo ningún propósito de afectar a autoridades locales”, declaró AMLO.

López Obrador pidió que se investigue el hecho pero aclaró que su Gobierno no va a intervenir porque no dará “motivo a que se esté especulando de que nosotros tenemos interés en perjudicar al gobierno de Jalisco, no vamos a caer en ese juego, por eso nos hacemos a un lado”.

El mandatario estatal lamentó el asesinato de Giovanni López y dijo estar enfocado en los problemas del país y no en pelear con gobernadores, además pidió al gobernador de Jalisco pruebas sobre los dichos que dijo en contra del Gobierno Federal.