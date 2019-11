LAS MUJERES DOMINARON LOS PEOPLE’S CHOICE AWARS 2019

La 45 edición de los People’s Choice Awards 2019 estuvo marcado por la presencia femenina, pues fueron reconocidas tres mujeres de distintos ámbitos: la actriz Jennifer Aniston, la cantante y diseñadora Gwen Stefani y la cantante P!NK, quienes recibieron tres de los premios más importantes de la noche: The People’s Icon 2019, The Fashion Icon Award 2019 y The People’s Champion Award, respectivamente.

Presentada por el actor Adam Sandler, uno de sus mejores amigos y quien se expresó de ella como una mujer maravillosa, Aniston subió al escenario muy emocionada para agradecerle a la gente por dicha estatuilla.

Aniston volvió para recoger de manos del mexicano Luis Gerardo Méndez —quien dijo ‘Hola, buenas noches’ en español— el Premio a Mejor Película de Comedia 2019 por Misterio a bordo.

La cantante y exvocalista de No Doubt, Gwen Stefani recibió el Fashion Icon Award al ser considerada por el público como un referente de la moda.

Por su parte, P!NK, quien asistió a la gala con su esposo y sus dos hijos y en su discurso de agradecimiento indicó: “Sé que una sola persona puede hacer la diferencia. ¿Quieren darle significado a su vida? Involúcrense. Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Ruth Bader Ginsburg, Malala Yousafzai, díganme si una sola persona no puede hacer la diferencia. Me siento una tonta a su lado, pero sé que tengo maneras de hacer pequeños cambios en mi pequeño mundo”.

Zendaya fue elegida Estrella Femenina por Spider-Man: Lejos de casa y como Estrella de Drama Femenina en Televisión por la serie Euphoria.

El premio a Estrella de una Película de Drama en Televisión fue para Cole Sprouse por Five Feet Apart, mientras que la Película de Drama 2019 fue para After, protaginizada por Josephine Langford y Hero Fiennes.

La Estrella de Comedia fue para Noah Centinelo por The Perfect Date.

En cuanto al Reality Show de 2019 la gente votó por Keeping Up With The Kardashians. “Esto significa todo para nosotros. Gracias por apoyarnos durante 18 temporadas”, comentó Kim Kardashian.

El reconocimiento a La Estrella de un Reality Show quedó en familia al ser elegida Khloé Kardashian.