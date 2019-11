LE PODEMOS GANAR A CUALQUIERA: FUNES MORI

De cara a la Copa Mundial de Clubes Catar 2019, un buen porcentaje de las esperanzas del Monterrey están depositadas en los botines del argentino Rogelio Funes Mori. Y no es para menos: desde que el delantero argentino llegó a los Rayados en 2015, su romance con las porterías rivales ha sido tal que ya está rondando los 100 festejos de gol.

Pero no todo es sobre números. También se forjado el título de ídolo con un esfuerzo incansable en la cancha y su capacidad para hacer frente a los momentos difíciles, cualidad que ha mostrado a lo largo de toda su carrera.

Funes Mori comenzó su carrera en River Plate, el equipo de sus amores, en 2009. Ahí las cosas no se le dieron de la mejor manera, porque el gol se le negaba y la afición lo presionó mucho. “Me tocó en una época difícil de River Plate, donde el club no estaba bien. Lo tomé como aprendizaje, porque sabía que cosas peores que esas no me iban a pasar. Soy lo que soy gracias a River, con lo bueno y con lo malo; eso supe llevarlo y seguir adelante”, comentó.

Después de un breve paso por Europa (2013-15), llegó al Monterrey, equipo donde terminó de explotar todo su potencial:

“Estoy en un momento muy importante, donde gracias a este club, a los aficionados y a la ciudad que me ha tratado tan bien, he podido mejorar y hacer mucho. Quiero seguir así, haciendo las cosas bien. Siempre hay algo por mejorar para seguir haciendo goles”.

Ahora se enfoca en Catar, donde busca trascender con Monterrey en la máxima competición de clubes. “Voy muy contento, muy emocionado y preparado para hacer un gran mundial. Este es el primero que me toca y estoy feliz de representar a este equipo tan grande en México. Esperemos hacerlo de la mejor manera y con mucha responsabilidad”.

Para Rayados será la cuarta participación de los regios en la historia de la competición. Con esto alcanzaron a Pachuca como el equipo con más ediciones disputadas en la región de Concacaf.

Monterrey selló pasaje luego de vencer a Tigres en la Liga de Campeones de la Concacaf 2019. Los Rayados arrancan su participación en Catar 2019 el 14 de diciembre ante el ganador del partido inaugural (Al-Sadd Sports Club vs Hienghène Sport).