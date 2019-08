LEGISLADORES DE MORENA NO SE DEJARÁN PRESIONAR: MONREAL

El morenista Ricardo Monreal aseguró que los legisladores no se dejarán presionar por nadie para tomar la decisión de quién habrá de ser su candidato a presidir el Senado a partir del 1 de septiembre, porque se trata de un tema que compete solo al trabajo que se realiza en la Cámara del Congreso.

Poco antes de la presentación de la Memoria del trabajo del Parlamento Juvenil, que será entregada a los coordinadores parlamentarios para que lo traduzcan en iniciativas y cambios de ley, Ricardo Monreal fue de nuevo contundente al rechazar emitir una opinión sobre la posición de la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, en respaldo a la reelección de Martí Batres.

De acuerdo a información publicada por Excélsior, Polevnsky se ha puesto en comunicación con algunos senadores para ofrecerles a sus grupos políticos la presidencia estatal del partido, a cambio de que respalden a Batres, lo cual ha molestado a los senadores, cuya mayoría ha planteado la necesidad de que sea una mujer la que encabece la Mesa Directiva.

Interrogado sobre esas presiones de la presidenta nacional de Morena, Ricardo Monreal respondió que “con el partido no me meto, estoy bastante ocupado por cumplir la agenda legislativa y lo que les puedo decir a todos es que la mayoría de legisladores senadores de Morena, van a decidirlo en urnas transparentes, frente a notario público”, y añadió que no se dejarán presionar.

La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, consideró que “hay quienes quieren que su partido se divida”.

Mario Delgado, líder de los diputados de Morena, aseguró que el proceso de renovación de la dirigencia nacional no va a “contaminar” a la bancada de ese partido en San Lázaro y aseguró que no hay “ni divisionismos ni grillas”.