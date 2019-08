LEGISLADORES DEBEN REVISAR LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO: CCE

Víctor del Río R. de la Gala, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Campeche, consideró acertada la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio pues consideró su esencia es combatir la corrupción; sin embargo, consideró necesario que los legisladores federales pongan especial atención y hagan las correcciones necesarias para evitar que quienes arrendan su inmueble de buena fe, no pierdan su propiedad.

-Estamos a favor del combate a la corrupción, pero hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, si rentas una casa y lamentablemente quien la ocupa haga mal uso de ella, por secuestro, robo, etcétera, el dueño podría perderla.

-Hay que tener cuidado porque de buena fe la rentas, y quien la vive hace mal uso, es un ejemplo de lo mucho que puede ser, habría que tener cuidado con eso porque el dueño tendría que entrar a un proceso legal para demostrar su inocencia y mientras se demuestra, puedes perder tu bien.

Del Río destacó están a favor de que se combatan delitos e indicó este ordenamiento va dirigido a poner un alto a once delitos, y reiteró debe ponerse cuidado si eres un buen ciudadano que rentas tu propiedad pues podría perderla “aunque no tengas nada que ver”.

-Habría que acercarse a los legisladores para que hagan ese tipo de correcciones porque no puede ser que una persona que no tenga nada que ver, no puede saber qué uso le van a dar, por más que la investigues, por más que trates de tener todo como debe de ser, de pedir ante un Notario, que todo se lleve ante Notario y se entreguen las identificaciones correspondientes, no puedes saber qué uso el van a dar y sería injusto que pierdas tu propiedad por el delito que cometió un tercero.

Más adelante, sobre la reducción de las tasas de interés por el Banco de México, indicó tiene que ver con un ordenamiento ante la recesión mundial, por lo que se toman medidas y la finalidad es incentivar a las empresas para adquirir créditos y hacer negocios.

-La tasa de interés bajo un cuarto de punto, estaba a 8.25 y bajó a 8 puntos porcentuales. Esto se iba a dar por septiembre y decidieron bajarlo en este mes precisamente por los problemas de orden internacional.

-Esta creo es una buena medida por el Gobierno de México, hay que verlo así, al menos así lo veo yo, es una prevención a lo que posiblemente se pueda dar y lo que está pasando en el mundo. Hay una guerra económica entre EU y China, hay problemas en Alemania y esto se va a reflejar y se ve con tiempo.

De alguna manera esto es responsable, se adelanta esa baja y lo que hace es que al ver menos intereses puede incentivar una mejor economía. Eso es lo que dicen los expertos.