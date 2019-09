LEY DE AMNISTÍA VIOLA GARANTÍAS INDIVIDUALES: CANACO

“Con la Ley de Amnistía se violan las garantías individuales; si de inicio como empresarios o ciudadanos, de entrada, nos ponen en el mismo nivel que tiene un criminal o que un terrorista, vamos mal”, manifestó Jean Du Bar del Río, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Campeche.

-Sin duda a las factureras se les aplique todo el rigor y toda la ley, pero no pueden ponernos en la misma balanza a todas las empresas, como empresas “factureras”. Quienes tienen una empresa pequeña, una empresa de la esquina, si le sumas a esta Ley nueva, la de Extinción de Dominio, vas a perder el capital que invertiste, los bienes que te dejó tu familia o que has hecho con el fruto de tu trabajo.

Indicó quieren señalar a los legisladores federales, locales y a toda la sociedad que comprendan cuál es la situación porque con estos ordenamientos es como “dejarles un papel en blanco firmado” y con ello se violan las garantías individuales.

Enfatizó no se trata de no pagar impuestos, sino que “nos pongan en la balanza correcta, porque nos ponen como un criminal y con un terrorista pero hacen amnistía a la gente que está en la cárcel, que no está mal, pero no pueden sacar por un lado a los criminales y nosotros, que somos los que trabajamos, que el 90 por ciento de las empresas son familiares, micro, que son la base de este país, nos pueden catalogar de criminales y estamos mal”.