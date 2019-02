LISTO ROL DE JUEGOS DE SERIE DEL CARIBE

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) dio a conocer el calendario de competencia de la Serie del Caribe 2019, que se celebrará del 4 al 10 de febrero en el Estadio Nacional “Rod Carew” de la Ciudad de Panamá, Panamá.

Los Charros de Jalisco, representante de México, estarán dentro del Grupo A, junto con los Leñadores de Las Tunas (Cuba) y los Cardenales de Lara (Venezuela).

El Grupo B estará integrado por los equipos de Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico), Estrellas Orientales (República Dominicana) y los anfitriones Toros de Herrera (Panamá).

México arranca su participación en la Serie del Caribe el lunes 4 de febrero enfrentando al conjunto de Venezuela, a las 20:00 horas (19:00 horas, tiempo del centro de México), en la actividad del Grupo A.

El martes 5 de febrero, el conjunto azteca tendrá como oponente a los Leñadores de Las Tunas (Cuba), a las 15:00 horas (14:00 horas tiempo del centro de México), mientras que el miércoles 6 de febrero, el equipo de México tendrá descanso.

Los mexicanos regresan a la actividad el jueves 7 de febrero, nuevamente ante Cuba, a las 15:00 horas (14:00 horas tiempo del centro de México), teniendo su último compromiso de la primera fase el viernes 8 de febrero ante Venezuela, a las 20:00 horas (19:00 horas tiempo del centro de México), con descanso el sábado 9 de febrero.

El juego por el campeonato de la Serie del Caribe Panamá 2019 se celebrará el domingo 10 de febrero a las 16:00 horas (15:00 horas tiempo del centro de México).

A continuación el rol completo de juegos:

CALENDARIO DE LA SERIE DEL CARIBE

Lunes, 4 de febrero

República Dominicana vs. Puerto Rico 3 p.m. ET

México vs. Venezuela 8 p.m. ET

Descansa: Panamá y Cuba

Martes, 5 de febrero

Cuba vs. México 3 p.m. ET

República Dominicana vs. Panamá 8 p.m. ET

Descansa: Puerto Rico y Venezuela

Miércoles, 6 de febrero

Cuba vs. Venezuela 3 p.m. ET

Panamá vs. Puerto Rico 8 p.m. ET

Descansa: República Dominicana y México

Jueves, 7 de febrero

México vs. Cuba 3 p.m. ET

Puerto Rico vs. República Dominicana 8 p.m. ET

Descansa: Panamá y Venezuela

Viernes, 8 de febrero

Panamá vs. República Domincana 3 p.m. ET

Venezuela vs. México 8 p.m. ET

Descansa: Cuba y Puerto Rico

Sábado, 9 de febrero

Venezuela vs. Cuba 1 p.m. ET

Puerto Rico vs. Panamá 7 p.m. ET

Descansa: República Dominicana y México

Domingo, 10 de febrero

Ganador Grupo A vs. Ganador Grupo B 4 p.m. ET

Horario de Panamá.