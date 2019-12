LISTO ROL DE JUEGOS DEL CLAUSURA 2020

Ya está listo el calendario del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX. El siguiente certamen del futbol nacional comenzará el viernes 10 de enero del año que está por comenzar, con dos duelos; el primero entre Tijuana y Santos Laguna, en la cancha de los fronterizos y el segundo entre Morelia y Toluca.

La primera fecha que concluirá el domingo 12 con el enfrentamiento entre Pumas y Pachuca. Además de esa misma fecha inaugural, dos duelos será reprogramados: Puebla ante América y Necaxa contra Rayados, que se disputarán el 4 y 5 de febrero.

El torneo concluirá el 31 de mayo, con la Vuelta de la Gran Final, mientras que la Ida se llevará a cabo el día 28. Las Semifinales se llevarán a cabo del 20 al 24 de mayo, mientras que los Cuartos de Final del 13 al 17 del mismo mes. La última fecha de la competencia tendrá lugar del 8 al 10. Cabe destacar que este semestre habrá 18 equipos en el máximo circuito y 17 jornadas a disputarse.

Para el Torneo Clausura 2020 habrá una nueva opción para sentir la emoción de la Liga MX. En cinco ocasiones, la jornada comenzará en jueves, iniciando en la segunda jornada, en la que FC Juárez recibirá a Pumas. Es una opción más para disfrutar de la pasión de este deporte en un día poco habitual a lo acostumbrado.

En cuanto a algunos de los duelos más esperados de la LIGA BBVA MX, aquí se hace un listado: Chivas vs FC Juárez; Jornada 1; Pumas vs Pachuca, Jornada 1; Pachuca vs Chivas, Jornada 2; América vs Tigres, Jornada 2; Cruz Azul vs Santos Laguna, Jornada 3; Chivas vs Toluca, Jornada 3; Pumas vs Monterrey, Jornada 3.

Santos Laguna vs Pumas, Jornada 4, Cruz Azul vs Pachuca, Jornada 5; Tigres vs Chivas, Jornada 5, América vs Atlas, Jornada 6; Chivas vs Cruz Azul, Jornada 6, Toluca vs Pumas, Jornada 6; Cruz Azul vs Tigres, Jornada 7 al igual que Monterrey vs América

El clásico capitalino Pumas vs América se juega en la Jornada 9; América vs Cruz Azul en la fecha 10; Cruz Azul vs Pumas en la Jornada 12; Tigres vs Monterrey en la Jornada 14, al igual que el clásico Chivas-América , y en la fecha 16 Pumas vs. Chivas.

LOS JUEVES DE LA LIGA MX

FC Juárez vs Pumas – Jornada 2

Atlas vs Morelia – Jornada 5

Tijuana vs FC Juárez – Jornada 14

Atlético San Luis vs Toluca – Jornada 16