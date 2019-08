LLAMAN A UNA SANA ALIMENTACIÓN DURANTE EMBARAZO

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche, a través de la Coordinación de Nutrición y Dietética, promueve la importancia de llevar una alimentación sana durante el embarazo, con la finalidad de prevenir complicaciones como el parto prematuro, nacimiento de menores con bajo peso y sobrepeso, entre otros.

El coordinador de Nutrición, Alán Roberto López Méndez, detalló que en este 2019, el IMSS en Campeche ha brindado atención y guía nutricional, a través de la estrategia NutrIMSS, a 310 mujeres embarazadas, de estas, 214 en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13 en Ciudad Concordia; 109 en la UMF No. 12 Santa Isabel, Ciudad del Carmen, y 87 en el HGZ/UMF No. 1 “Abraham Azar Farah”.

Señaló que la alimentación de una mujer embarazada debe ser con base al Plato del bien comer, ya que incorpora productos que contienen vitaminas, minerales y ácidos grasos, entre los que se encuentran el ácido fólico, cobalamina (vitamina B12), hierro, zinc, calcio y omega 3.

Los nutrientes de los alimentos que la madre embarazada consume, añadió, son absorbidos en su mayoría por la nueva vida que está en desarrollo, por ello es importante vigilar la alimentación desde los primeros meses de gestación.

Informó que en los tres primeros meses se recomienda un consumo con alto contenido de calcio y hierro; en el segundo trimestre, se deben incluir los cinco grupos del Plato del bien comer (frutas, cereales, leguminosas, verduras y alimentos de origen animal) y en la última etapa, el consumo de pescado debe ser mayor.

Aconsejó evitar el pan dulce, productos empanizados, capeados, enlatados, quesos grasos, mantequilla, tocino, agua mineral y mayonesa, así como pizza y hamburguesas, entre otras comidas rápidas.

Finalmente, el especialista en nutrición recomendó el consumo de ácido fólico durante el embarazo, con el fin de disminuir riesgos y complicaciones, además de proteger al producto de malformaciones durante su desarrollo.