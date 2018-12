LLUVIA DE MEDALLAS EN REGIONAL DE GIMNASIA

Con un total de 32 medallas, divididas en dos platas y 30 bronces cerró participación la delegación de atletas campechanas que participó en el Regional de Gimnasia Artística en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 20 al 23 de este mes, torneo clasificatorio para el Nacional de Clubes en Guadalajara en el mes de noviembre.

De acuerdo a los resultados generales, las ganadoras de medallas son: Sofía Marcela Main Sansores, en Salto; Dania Camila Arroyo Fierros, bronce en barra y viga; Lilí Sphia Mis Contreras, bronce en Salto y Barra; Anielka Carolina Ehuán Santos, bronce en Piso; Faride Citlali Márquez Castillo, bronce en Salto; Isabela Yolanda Pacheco Segovia, bronce en Salto.

Odiela Carolina Cortez Castro, bronce en salto; Sofía Leonor Herrera Mimila, bronce en salto; Karolina Cabañas Hernández, bronce en salto; Andrea Carolina Sonda Pacheco, bronce en salto y viga; Alejandra Guadalupe Briceño Domínguez, bronce en piso.

De igual manera destacaron: Goreti Elizabeth Loreto Zetina, bronce en salto y piso; María Fernanda Cetina Rivero, bronce en salto; Violeta Estefanía Pacheco Moncada, bronce en salto, Barra, viga, All around y plata en piso; Joselyn del Carmen Piña Chan, bronce en salto, barra, viga y piso, y plata en All around; Maomi Mayre Brito Cabañas, bronce en viga, Piso y All around y Paulina Cuevas Herrera, bronce en viga y piso.

En esta competencia seis gimnastas lograron el cambio de nivel, siendo Anielka Carolina Ehuán Santos, quien en el All Around terminó con 32.826 puntos, para un 102.58 por ciento; Faride Citlali Martínez Castillo, 32.915 puntos y 102.86 por ciento; Goreti Elizabeth Loreto Zetina, 32.315 puntos y 100.98 por ciento; Violeta Estefanía Pacheco Moncada. 32.642 puntos y 102.13 por ciento; Joselyn del Carmen Piña Chan, 33.982 puntos y 106 por ciento y Naomi Mayre Brito Cabañas, 33.562 puntos y 105 por ciento.

Por su parte, el presidente de la Asociación Campechana de este deporte, Raúl Guerrero Gala, dijo que está muy orgulloso por los resultados y que confía que Campeche tiene grandes deportistas para el Nacional de Clubes.