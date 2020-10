Lluvias afectaron los cultivos de maíz y chihua en cinco municipios

Un 50 por ciento de las mujeres indígenas registran pérdidas en sus cultivos de maíz y chihua de cinco municipios de la entidad, pero confían en que pueden salir adelante, señaló Claudia Muñoz Huicab, integrante del Congreso Agrario Permanente (CAP).

Indicó no hay padrón oficial de mujeres campesinas indígenas en la entidad pero insistió en que sufrieron afectaciones en sus pequeñas parcelas y al menos la mitad enfrenta problemas por los daños registrados, sobre todo en los municipios de Hopelchén, Champotón, Candelaria, Calakmul y Calkiní.

-Son las zonas más afectadas y las condiciones climatológicas que se avecinan no son muy buenas pues seguirán las lluvias y es algo que no podemos evitar. Sin embargo, no se desaniman y ya comenzaron a preparar de nuevos sus tierras.

Apuntó son en gran medida el sostén de las familias, y ya comenzaron a recibir apoyos para recuperarse y activarse.