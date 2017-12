LMB DEFINE ROL DE JUEGOS DE DOS TORNEOS

La Liga Mexicana de Béisbol cerró el año con su Asamblea de Presidentes en Orlando, Florida, en el marco de las Winter Meetings, con el alcance de importantes acuerdos entre los que destacan la ratificación de dos torneos y el rol de juegos, regla de novato, tope salarial, entre otros.

En la reunión se presentó el calendario de juegos definitivo, en que habrá dos campeonatos, con las fechas de inicio de temporada, fin de campaña regular, playoffs, Series del Rey y Juego de Estrellas de 2018. El calendario se adjunta a este comunicado y las fechas definitivas se presentan al final del mismo.

Se acordó que habrá un tope salarial de manera global, que aplicará mensualmente, y otro individual, de tal forma que se tendrá un control más riguroso y con mayor transparencia en el reporte de los pagos de los equipos a los peloteros.

Se informó sobre la junta con las Grandes Ligas, que el Presidente de la LMB y el Consejo Directivo sostuvieron en el marco de las Winter Meetings. En el inicio de la Asamblea estuvo presente Pat O’Conner, para platicar sobre el futuro del beisbol y para ratificar su apoyo hacia los cambios que la LMB está llevando a cabo en todos los aspectos.

En 2018 operará la regla de novatos, por lo que cada club deberá cumplir con alguno de los dos siguientes rubros, ya sea en renglón de bateadores o en el de lanzadores: los jugadores de posición y a la ofensiva deberán cumplir con mínimo 120 apariciones al bat; mientras los pitchers deberán enfrentar al menos 210 bateadores.

Para ser considerado como novato en la temporada 2018, aplicarán aquellos jugadores catalogados como novatos en 2017, como medida para darle continuidad al proceso de desarrollo de los peloteros noveles del calendario anterior, o bien, deberán cumplir con los siguientes requerimientos: si es pitcher, que no haya lanzado más de 40.0 entradas en la LMB; si es catcher, infielder u outfielder, que no haya tenido más de 70 apariciones al bate. No se considerarán como novatos a los jugadores que hayan participado en el beisbol profesional de Estados Unidos en nivel AA en adelante.

En el aspecto deportivo también se aprobó que los extranjeros podrán estar en un máximo de tres equipos por temporada (incluye ambos campeonatos). Un extranjero lesionado podrá ser enviado a una lista en la que deberá permanecer al menos 15 días para poder ser reactivado, el equipo que tenga esta situación tendrá derecho a sustituir a ese jugador con otro extranjero.

Se informó sobre las campañas que habrá en 2018 de la mano de New Era, la cual incluye cápsulas como: “Equidad de género”, “Serie ecológica” y “Serie de la No Violencia”, sobre las cuales más adelante se darán a conocer los detalles de la mano de la gorra oficial de la LMB.

La siguiente Asamblea de Presidentes se celebrará el 30 de enero de 2018, en la Ciudad de México.

Fechas del Calendario 2018: Campeonato 1: Juego inaugural: 22 de marzo; Resto de inauguraciones: 23 de marzo; Juego de eliminación: 28 de mayo; Primer playoff: 30-31 de mayo, 2-3-4, 6-7 junio; Serie de Campeonato: 9-10, 12-13-14, 16-17 junio; Serie del Rey: 19-20, 22-23-24, 26-27 junio.

Juego de Estrellas: viernes 29 de junio.

Campeonato 2: Inauguraciones: 3 de julio; Juego de eliminación: 8 de septiembre; Primer playoff: 10-11, 13-14-15, 17-18 de septiembre; Serie de Campeonato: 20-21, 23-24-25, 27-28 de septiembre; Serie del Rey: 30 de septiembre-1 de octubre, 3-4-5, 7-8 de octubre.