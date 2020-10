Locatarios del “Sainz de Baranda” no cuentan con capital para invertir

Aunque en años pasados los locatarios del mercado principal esperaban con emoción la feria del Día de Muertos, este año muchos no estarán en condiciones de invertir, pues no generaron ventas suficientes para sacar sus ahorros y aprovechar estos días, manifestó el secretario General del Sindicato de Baratilleros del Mercado Principal “Pedro Sainz de Baranda”, José Felipe Euán Chan.

“Muchos tienen miedo de comprar mercancía con el poco dinero con el que cuentan y que finalmente no vendan, porque es una realidad que la gente no tiene recursos, que si bien el día de muertos es una tradición importante, quizá no les dé para celebrarlo como en años pasados”.

Dijo que solo algunos harán el esfuerzo de vender los dulces, pan de muertos y todo lo necesario para el altar, pero en menores cantidades porque no tienen capital.

Aún con las malas expectativas que se tienen, Euán Chan sostuvo que una buena parte de los comerciantes se instalarán el día 31 que es el de las ventas fuertes esperando conseguir ingresos para continuar enfrentando la pandemia.