Locatarios del “Sainz” piden que los dejen vender regalos el domingo

El Ayuntamiento de Campeche debe permitir que locatarios del mercado principal se instalen en las inmediaciones del mercado y tener una posibilidad de ingresos el próximo domingo que se celebra el “Día del Padre”; las ventas han estado muy bajas y sería una oportunidad de obtener algunos ingresos, manifestó Victoria Pérez Martínez, dirigente de locatarios de la principal central de abasto de la ciudad.

Consideró son 100 locatarios los que se beneficiarían si la Comuna campechana cambia de opinión pues señaló ya advirtió no lo harán quienes no tengan el giro de regalos.

-Pediría a las autoridades que los apoyen si tienen agua, gel antibacterial, cubre bocas, y cumplir con la norma sanitaria; es necesario dejen trabajar a la gente que tiene permiso, solo son dos, tres días, porque muchos se quedaron sin recursos, sin trabajo, sin nada.

-Sabemos del problema sanitario, pero las autoridades deben tomar en cuenta que si no trabajas, de qué comes… estas al día; que pongan vigilantes y ya está, pero que los dejen trabajar, porque es una oportunidad de que repunten las ventas, pues el Día de la Madre no hubo oportunidad, no hubo ventas. Que pongan gente a vigilar que cumplan, son más de cien los locatarios que tiene su mercancía estancada.

-Cuando se quiera se pague el piso, la luz, ¿de dónde vamos a agarrar recursos?