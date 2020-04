Locatarios regresan a Palacio de Gobierno para pedir ayuda económica

Locatarios del Mercado Principal “Pedro Sainz de Baranda”, acudieron de nueva cuenta a Palacio de Gobierno, con la esperanza de recibir una respuesta positiva a su petición de contar con una ayuda económica, pues sigue vigente la disposición de no abrir establecimientos no esenciales

En breve entrevista, dijeron acudir nuevamente sin la menor intención de faltarle al respeto al Gobernador, y solo piden se les atienda.

-Queremos que nos atienda, señaló Victoria Pérez Martínez- . No le estamos haciendo mal…los mismos locatarios estamos aquí para decirle los hechos, que no se trabaja por el coronavirus, pero el Gobernador tiene que saber que ya no tenemos dinero y por eso venimos.

Indicó piden apoyo económico “para trabajar y estar en la casa” y una despensa que nos dé.

-No le venimos a ofender ni nada por el estilo, no nada de problemas con él, queremos aclarar las cosas.