López Obrador asegura que no hay riegos de rebrotes de covid en México

No existe un riesgo de rebrote por Covid-19 en el país, aseguró el presidente López Obrador y señaló que el alivio para su gobierno es que los fallecimientos han ido a la baja en un 60 por ciento y en 20 estados del país la epidemia está controlada.

“La mayoría de los estados sigue con resultados favorables, está disminuyendo consecutivamente la pandemia, no hay todavía rebrotes, hay algunos estados en donde ha aumentado el contagio, pero no se puede hablar de un rebrote, están disminuyendo que eso nos importa mucho, es lo que más nos interesa, los fallecimientos, esa gráfica que no se mostraba de esa forma es para nosotros un alivio y demuestra con mucha claridad y precisión que no hay un rebote”, recalcó este martes durante su conferencia matutina.

“Puede ser que aumente el número de ocupación hospitalaria” pero no se refleja en un incremento de los fallecimientos, recalcó el mandatario federal.

Sostuvo que la posibilidad de un rebrote de la enfermedad tampoco es un riesgo para el país pues las remesas que envían los paisanos migrantes en Estados Unidos América “nos sacaron del hoyo”, así como también la recuperación de miles de empleos que se perdieron cuando inició la emergencia sanitaria y que en la actualidad han vuelto a ser fuentes de trabajo activas.

La apreciación de la moneda mexicana, dijo, es otro factor que da certeza en la economía nacional y la recaudación de impuestos no disminuyó.