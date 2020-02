López Obrador debe asumir la responsabilidad de sus errores: Marko Cortés

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de repartir culpas y asuma sus compromisos en materia de seguridad pública, económica y sobre todo en la crisis del sector salud.

“Ya pasó un año, ya son 13 meses de gobierno y hemos visto a un presidente que simplemente se preocupa por echar culpas, se preocupa por responsabilizar a otros de lo que hoy no le viene saliendo bien a él (…) es necesario que el Presidente de la República se concentre en aquello que sí es importante para la mayoría de mexicanos, que no busque todas las mañanas distraernos, que no busque todas las mañanas desenfocarnos sino que hable y responda de aquello que para nosotros es fundamental”, expresó.

El líder panista propuso reactivar la economía con la reducción gradual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), para generar más inversión, además planteó la reducción del costo de las gasolinas para activar la economía interna del país.

También exhortó al Gobierno Federal a combatir la delincuencia, que vaya nuevamente por el decomiso de armas y de drogas que se ha dejado de lado en este gobierno ya que “es necesario que lo hagan antes de que, como ocurrió en materia migratoria, los Estados Unidos le exijan al presidente y le impongan medidas para la seguridad”.