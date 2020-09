López Obrador defiende la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes

La legalidad de la consulta ciudadana planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionada por un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Antes esta situación, el presidente López Obrador defendió este viernes durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional dicha consulta impulsada por él mismo.

“Yo sostengo que llevar a cabo una consulta no significa violar ninguna garantía, al contrario, es darle al pueblo su libertad para ejercer la soberanía”, afirmó el mandatario.

El mandatario contestó que la consulta “no es violatoria de los derechos humanos” porque no plantea “un juicio sumario, no hay una vía extrajudicial, tiene que ser el Ministerio Público, tienen que ser los jueces” los que decidan sobre los posibles delitos de los expresidentes.

“¿Dónde está la violación de los derechos humanos? Entonces no se podría juzgar a nadie. ¿Cómo me vas a abrir una investigación si me estás violando por anticipado mis derechos humanos? No se podría investigar nada”, dijo AMLO.