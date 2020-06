López Obrador denuncia “tintes políticos” detrás de amparos contra el Tren Maya

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó “tintes políticos” detrás de los amparo en contra de la construcción del Tren Maya.

“Nosotros vamos a cumplir con los ordenamientos legales. Si una autoridad del Poder Judicial nos ordena detener una obra vamos a cumplir, vamos a hacerle caso, vamos a respetar a la autoridad. Todavía no sabemos qué efectos tiene porque esto no se origina realmente por dónde va a pasar el Tren Maya, lo del amparo, no son los que podrían resultar afectado o presuntamente afectados, no, son organizaciones, esto tiene tintes políticos”, expuso

“No se detiene la obra porque no hay razón, cómo procedería un amparo para una obra que se está haciendo donde hay una vía del tren desde hace 80 años”.

Cabe destacar que comunidades del pueblo Ch’ol, obtuvieron una suspensión definitiva contra la construcción del Tramo 1 del Tren Maya, de acuerdo al comunicado, el proyecto afectará el derecho a la salud de comunidades indígenas de Palenque, por lo que el Juez Segundo de Distrito otorgó la suspensión definitiva del Proyecto del Tramo 1 del Tren Maya.