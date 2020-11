López Obrador explicó la decisión de inundar comunidades indígenas en Tabasco

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, explicó por qué se optó por inundar las zonas en donde se encuentran las comunidades indígenas en el estado de Tabasco.

“Primero decir que se redujo el volumen de agua que se sacó de la presa, para no inundar las zonas bajas, los técnicos tenían pensado sacar hasta 2 500 metros cúbicos por segundo, y yo detuve eso: (les dije) `esperen, voy para allá´, eso el sábado hace 10 días, y les propuse que si se tenía que llevar a cabo esa operación, para evitar que se rompiera la presa, lo hiciéramos gradualmente , poco a poco para que viéramos cómo se comportaba, los escurrimientos…

Detalló que se desfogo 2.100 metros cúbicos, no los 2.500 que se tenía proyectado, esto significó bajar mucho la inundación o no agravar mucho la inundación, “si hubiéramos soltado los 2.500 metros cúbicos, se hubiese ido a pique todo Tabasco, Villahermosa y todo”.

Precisó que el desfogue está en mil 200 y esto porque estamos sacando agua de Malpaso, porque viene otra tormenta , otro huracán que ojalá no nos pegue porque va a complicar las cosas…

“Pudimos optar, hay una compuerta, el río de la presa peñitas, …ese río Grijalva tiene otra derivación que es el Carrizal, este río es el que va a Villahermosa , ahí se hizo una compuerta para proteger a Villahermosa, entonces esa compuerta que no se cerraba en 12 años, se cerró, para quitarle agua a Villahermosa y esto significó, por el (río) Samaria, más agua en la zona baja, que son las zonas de las comunidades indígenas”.

Informó que ya hay albergues y la gente está siendo atendida.

“Se va a poyar siempre con alimentos con medicinas, se les van a reparar los daños, se les van a entregar recursos para sus enseres, muebles, lo que hayan perdido a todos, a todos los damnificados, y vamos a atender el problema de fondo, por qué esta situación de optar entre inconvenientes, que a mi me duele mucho, porque no ha habido un buen control de las presas que lo va haber ahora, ya no va a ser la generación de energía eléctrica lo principal , sino la protección civil”, declaró.