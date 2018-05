EL LÓPEZ OBRADOR DE SIEMPRE ESTÁ DE REGRESO: PAN

“Llamar corruptos a quienes no voten por él y ofender a los empresarios que generan nueve de cada 10 empleos en México indica, claramente, que el López Obrador de siempre está de regreso”, afirmó el Presidente Nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales.

En gira de trabajo por la zona lagunera de Durango y Coahuila, el dirigente nacional señaló que hay quienes dicen que eso “ya no pega”, pero la realidad es que López Obrador confirma cada día que es un peligro para México, pues habla de perdonar delitos, rechazar a la sociedad civil organizada y sus asesores proponen hasta expropiar empresas.

“Si lo que nos está lastimando a los mexicanos es el homicidio, el secuestro, la extorsión, las violaciones, el feminicidio, la trata de personas, ¿como cuál de esos delitos merece perdón? Yo creo que ninguno”.

Zepeda Vidales argumentó que México se encuentra ante un punto de quiebre, momento crucial para que cualquier país siente las bases no nada más del futuro gobierno, sino de toda una generación.

Por ello, argumentó, es muy peligroso que por el enojo social y el coraje se tome la ruta de la salida fácil, como lo es la promesa del perdón a la delincuencia, las expropiaciones, el gobierno por decreto y el rechazo a la sociedad civil.

López Obrador, recordó, ofende abiertamente a la sociedad civil organizada, “un día les dice fifís a quienes luchan por cambiar el país desde la sociedad, otro día les dice traidores, minoría rapaz y muchas cosas más al empresariado. Lo que muestra todo esto es un perfil autoritario, de alguien que no tolera la crítica y le molesta la libertad de expresión”.