Después de 12 años, la actriz Lorena Herrera regresa a las telenovelas con un rol protagónico. Ahora se enfrenta al reto de darle vida a una villana sofisticada y glamurosa en Un poquito tuyo, producción que Imagen Televisión estrenará el próximo lunes 25 de febrero a las 19:30 horas.

Lo último que hice fue una pequeña participación especial hace como tres años con Emilio Larrosa, pero con un personaje fuerte como es la antagonista, no lo hacía desde Lola, érase una vez.

“La verdad estoy contentísima porque siempre lo he dicho, lo que más amo es actuar, también canto, tengo mis show de música dance, me va muy bien y todo, pero lo que me mueve en este medio, en el que ya voy a cumplir 30 años, la actuación es lo que más disfruto”, comentó a Excélsior en un descanso en las grabaciones.

Catalina es el nombre de su personaje, una mujer preocupada por las compras, el gimnasio y las operaciones estéticas, filosofía que le transmite a sus hijos adolescentes. Se trata de una villana, que según la actriz, disfruta porque este tipo de roles van más con su personalidad.

“Me gusta este personaje porque tiene muchos cambios, muchos matices, como actriz lo estoy disfrutando, además tiene un cambio fuerte la mitad de la telenovela”, adelantó.

Lorena Herrera adelantó lo que viene en su faceta musical donde sus temas son bien aceptados por el público.

Ya terminé mi octavo sencillo, en estos días grabó el video, terminando la telenovela me voy de vacaciones y regreso a promocionarlo, es decir, será justo cuando esté al aire en Imagen Televisión y por otro lado estaré con mi tema y video con una imagen más sexosa, siempre con sorpresas y espero que sigan en el gusto del público.

“Los otros siete sencillos han funcionado muy bien y espero que cuando los vean se pongan de buenas”, concluyó.