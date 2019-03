LOS PRIISTAS NO ACEPTAREMOS MÁS IMPOSICIONES: AMC

La consulta a la base priista es la única oportunidad que tiene el Partido Revolucionario Institucional (PRI), es la militancia la que debe decidir, señaló el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, quien reiteró su respeto a quienes han manifestado su deseo de contender por la presidencia nacional de ese instituto político, pero también se manifestó por que deje de ser un “Club de Toby”, al tiempo que advirtió los priistas no permitirán más imposiciones.

En entrevista al concluir el homenaje cívico por la expropiación petrolera, Moreno Cárdenas puntualizó será hasta que se publique la convocatoria del tricolor, que solicite permiso para ausentarse del cargo de Gobernador y estar en libertad de participar, no antes.

Puntualizó los priistas quieren una persona que haya trabajado, “que haya sudado la camiseta”, tenga militancia “y no una gente que diga que es priista”, así como con “liderazgo fuerte, sólido, así como energía, enjundia, carácter, firmeza, actitud, liderazgo para construir una alternativa, primero en el PRI y después, ser una alternativa para el pueblo de México”.

Moreno Cárdenas insistió en que debe ser una convocatoria con un procedimiento de consulta directa a los militantes, a los priistas, pues son los que van a decidir y en este proceso interno participará el Instituto Nacional electoral, por lo que el CEN del PRI trabaja en ello, para definir los requisitos a cumplir, tiempo de campaña y, para esa fecha, deberá haberse separado del cargo que ocupa.

Advirtió, entonces, que si no es consulta a la base, “el PRI revienta” porque los priistas no van a permitir sigan las imposiciones en el partido.

-Hoy, vamos a trabajar fuerte, que ya no pueden decidir unos cuantos, que ya no puede ser un Club de Toby los que decidan los destinos del PRI –enfatizó- y, sobre su trayectoria como militante del tricolor, recordó tiene 28 años en sus filas, ha sido diputado federal en dos ocasiones, Senador, síndico del Ayuntamiento y secretario en el Comité Nacional.

-El PRI no se va a arreglar con buenas intenciones, las viejas recetas, caducas, que han presentado y que unos representan, no le van a ayudar al PRI; hoy necesitamos esa energía, esa firmeza, impulsar a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores, a todos; ser una oposición firme, clara, combativa, con propuesta para construir el desarrollo de este país, manifestó.

-Mi responsabilidad hoy es ser Gobernador de Campeche y presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores que habré de cumplir hasta el momento y el tiempo que la convocatoria marque.

En este contexto, respondió también a los comentarios sobre el manejo de los recursos públicos en su administración e indicó que “los temas están en la Auditoría Superior de la Federación” y es ahí donde deben hacerse las denuncias así como en la Contraloría estatal para luego puntualizar “somos el estado con mayor transparencia, con mejores resultados”, con la menor incidencia delictiva, lo que significa hay avances y citó como ejemplo la preferencia que hay para que Campeche sea sede del Ironman 70.3, de cuyos competidores solo ha escuchado comentarios favorables para nuestra entidad.

-Elección interna tiene que haber porque eso es lo que queremos los priistas, ya estamos hartos de que tres o cuatro quieran decidir en el partido, de que quieran poner a un presidente del PRI para mangonearlo y para manejarlo.

-¿Ustedes creen que a mí me van a decir qué hacer? Yo tengo criterio propio, soy un hombre libre, soy una gente del partido y yo lo que voy a hacer es lo que la militancia quiere, lo que la militancia demanda, procesos democráticos, procesos abiertos, inclusión de jóvenes, de mujeres, participación, firmeza, carácter, para construir una alternativa real que sea, primero, atractiva para los priistas o para los que simpatizan con el PRI; y posteriormente, ir a ganarnos la confianza de los ciudadanos.

Reiteró su respeto a sus adversarios políticos pero también que hay que ser cuidadosos porque lo que quieren los priistas es un priista de cepa, “no uno que diga que es priista”.

-“Quiero a todos, los aprecio, los respeto, mujeres y hombres valiosos, pero hoy lo que el PRI necesita, como se los he dicho, es energía, es carácter, es orgullo, es conocimiento, es conocer al PRI y saber que lo que el PRI hoy necesita, es trabajar, andar en la calle. Siempre lo he dicho, si la cúpula la calla, que hable la calle, los priistas ya no quieren imposiciones en la Dirigencia del partido; entonces, en este proceso interno, en este proceso democrático, de apertura, de participación, los priistas van a decidir, afirmó categórico al tiempo que manifestó promueve y convoca a la unidad “porque vamos a estar en la dirigencia nacional del Partido trabajando y construyendo acuerdos y consensos”.

Finalmente, aseguró será una participación muy activa de la militancia “vamos con un buen récord, vamos avanzando bien y creo que los priistas construirán una propuesta, junto con todos, que sea una alternativa para el país” y “vamos a ver de qué cuero salen más correas”.