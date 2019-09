LOS PROBLEMAS PARA JULIAN GIL NO TERMINAN, AHORA AMENAZA A ABOGADA

Julian Gil arremetió de nuevo contra su ex tras asegurar que el proceso de la custodia de Matías ha estado lleno de irregularidades y no ha sido transparente.

Según lo dicho por el actor, la abogada de Marjorie de Sousa ha hecho uso de sus influencias para tratar de perjudicarlo en el proceso legal por lo que no dudará en mostrar las pruebas para que su hijo y él puedan tener una relación como la de cualquier padre e hijo.

Por esto mismo Julián Gil publicó un video en el que le pedía a la abogada abstenerse o atenerse a las consecuencias, pues con tal de recuperar los vínculos con su hijo es capaz de cualquier cosa:

“Ya Matías va a cumplir 3 años y siguen comprando tiempo. Señora tenga muchísimo cuidado, tengo grabaciones suyas muy delicadas: corrupción, manejo de influencias, compra de leyes. Tengo grabaciones”, dice el actor molesto.

Julián Gil aseguró, además, que la abogada de Marjorie es el peor ser humano que ha conocido en su vida pues no se tienta el corazón.

“Camine derechita y no me pida que yo la respete. No la voy a respetar si usted no respeta a mi hijo y no me respeta a mí. Yo no la tengo porque respetar. Nunca en mi vida la voy a respetar. El peor ser humano que yo conozco en el planeta Tierra es usted”.

Finalmente Julián asegura que de continuar en esta situación revelará toda la verdad.