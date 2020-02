Los próximos candidatos del PRI no tendrán cola que les pisen

Al señalar que en el 2021, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reafirmará su liderazgo político pero requiere que todos los priistas asuman su responsabilidad y hagan lo mejor desde su trinchera, su dirigente en el Estado de Campeche, Ricardo Medina Farfán, aseguró este instituto político ganará las elecciones el próximo año con tres puntos fundamentales, que incluyen el desarrollo de una estructura operativa, que las autoridades le cumplan a la gente con buena rendición de cuentas y, ser cuidadosos como nunca antes en la selección de las personas que postulará a todos los cargos.

Lo anterior en el VI Consejo Político Estatal de ese instituto político, en el que rindieron protesta los consejeros políticos, ante los 425 delegados acreditados ante Notario Público, evento que se realizó en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Campeche, con la asistencia del gobernador Carlos Miguel Aysa González, como “primer priista”, en el que también se dio a conocer el Plan de Trabajo 2020 de la nueva dirigencia estatal, con miras a un proceso electoral victorioso en el 2021y cuyas acciones se dividen en cuatro Ejes: priistas incluyentes, imparables, imbatibles e intachables.

En su intervención, Medina Farfán dejó la puerta abierta para los priistas que quieran contribuir con su esfuerzo, y pidió dejar las especulaciones a un lado y no se pretenda asustar “con el petate del muerto”, pues la voluntad ciudadana no se ha pronunciado por ningún partido en lo general ni por persona alguna en lo particular.

-Vamos a ganar el 2021 con tres cosas: primero, desarrollar una infraestructura operativa para aportar las cuotas necesarias para ganar; que las autoridades le cumplan a la gente, una buena rendición de cuentas tiene que convertirse en un sinónimo de Gobierno priista.

-La mejor carta es los resultados a la gente para obtener su confianza –enfatizó y reconoció el trabajo de gestión de Aysa González, porque “si lo hace queda bien con su partido y el PRI queda mejor con la sociedad”.

El tercer punto y en el que puso mayor énfasis: ser cuidadosos como nunca antes en la historia del PRI de las personas que habremos de postular a todos los cargos, que sean priistas de verdad pues “romper la fila de la lealtad le ha costado muy caro al partido, no podemos permitir que vuelva a suceder”.

Puntualizó deberán ser priistas cien por ciento, “de conducta intachable, sin cola que les pisen en un Campeche en el que todos nos conocemos y no se puede simular a menos que corramos el riesgo de enfrentar el rechazo ciudadano. ¡No más priistas efímeros, hechos al vapor, tampoco chantajes amparados en una historia sin resultados para la gente” y pidió “!que se nos note que somos priistas!”

De igual manera, se informó que el CDE del PRI en Campeche contará con un presupuesto anual autorizado a ejercer en el año en curso por el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) del orden de los 16 .1 millones de pesos, en números cerrados, del que el 91.57 por ciento se destinará al sostenimiento de actividades ordinarias permanentes.