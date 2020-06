Luego de estar intubado por 20 días, paciente con Covid-19 es dado de alta

Después de un mes hospitalizado a causa de COVID-19, Francisco de 46 años de edad recibió su alta en el Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”, y se convierte en el primer paciente de todas las instituciones médicas públicas de Campeche, en estar intubado por 20 días en estado crítico y recuperar con éxito su salud.

Gratitud fue lo que expresó ante el personal de salud que lo atendió durante un mes internado “todos me cuidaron, me atendieron muy bien, no tengo como agradecerles”, señaló en conmoción al abandonar las instalaciones médicas a bordo de la ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y en compañía de sus familiares.

El director del Hospital, Eduardo Gabriel R. de la Gala Guerrero, destacó que este logro médico, se consuma gracias a la atención oportuna que involucra a médicos, enfermería, laboratorio, “camilleros, trabajo social, todos” y representa una esperanza para los pacientes con COVID-19 que actualmente enfrentan una batalla entre la vida y la muerte.

“Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por el gran esfuerzo que se hizo para que podamos tener éxito con el paciente”, dijo ante la presencia del personal que se encontraba a las afueras del hospital para despedir emotivamente a Francisco.

De esta forma, Francisco de oficio Taxista, fue hospitalizado el 17 de mayo por presentar un estado crítico en la Zona de Aislamiento Respiratorio (Z.A.R.), y luego de un mes exacto de estancia y más de la mitad de ese tiempo en estado de suma gravedad, hoy es dado de alta y trasladado a su domicilio para completar su recuperación total en compañía de su familia.

Esta historia de éxito, requirió la aportación de diversas áreas del hospital para que el paciente crítico salga adelante y reaccione positivamente al trabajo desempeñado por el equipo multidisciplinario, y los cuidados integrales que se le brindaron permitieron su estabilidad durante un mes, lo que permitió su egreso.

R. de la Gala Guerrero, explicó que el paciente continuará con su recuperación mientras sigue con el aislamiento en casa, hasta su alta definitiva.

Informó que, hasta el momento, el Hospital “Dr. Javier Buenfil Osorio” ha atendido 812 personas en la Zona de Aislamiento Respiratorio, donde se han identificado 75 casos sospechosos de COVID-19, de los que se ingresaron 51 y de estos 47 han sido dados de alta por presentar mejoría en su salud, así también los otros 24 sospechosos se han mejorado de forma ambulatoria y aislamiento estricto en casa, con resultados favorables en todos los casos.