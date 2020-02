Luisito Comunica se ha convertido en el más veloz

Luisito Comunica emprende el viaje más animado de su carrera al dar voz al erizo azul más veloz de los videojuegos, en Sonic: La película, que en su semana de estreno se colocó en los primeros lugares en taquilla.

“Cuando me lo dijeron, me emocioné muchísimo, me puse muy contento, fue una sensación interesante. En todos los proyectos que he emprendido, siempre he visto porque a mis fans les guste, y en esta ocasión fue muy diferente Y pensaba en que ojalá a que a los fans de Sonic les guste y haga un buen desempeño, expresó a Excélsior.

Está contento con el resultado final en la película, que es su primera incursión en el doblaje, y aceptó sentirse extraño toda vez que es parte de un proyecto que no es suyo.

“Les va a encantar. El resultado final a mí me fascinó”, mencionó Luis Arturo Villar, su nombre de pila.

A la premier de Sonic: La película asistieron muchos seguidores de Luisito Comunica, pero también fans de uno de los videojuegos más famosos, basado en un piloto de avión que disfrutaba la velocidad, lo que provocaba que su cabello se erizara.

“Había muchos fans del videojuego, eso me encantó, ver que había mucha gente disfrazada de Sonic, con ropa de Sonic, es bonito saber que de cierta manera le estoy dando vida a este personaje”, comentó.