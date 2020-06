Luka Romero será invitado a defender colores de México

El entrenador mexicano del Leganés, Javier Aguirre, reveló que la Selección Mexicana tiene la intención de extenderle una invitación a la joven promesa Luka Romero, quien cuenta con tres nacionalidades: mexicana, argentina y española, para defender los colores del tricolor.

Nacido en Durango, México, el jugador del Mallorca que debutó a los 15 años en La Liga para convertirse en la sensación del momento, pues los expertos lo han catalogado como el nuevo ‘Messi’, no tiene decidido aún con firmeza en qué Selección podría jugar.

De acuerdo con el técnico mexicano Javier Aguirre, hay deseos por parte de México para hacerle una invitación para que defienda los colores del tricolor, a pesar de que algunos medios de comunicación afirman que Luka ha decidido defender la camiseta albiceleste luego de haber tenido un proceso en la Selección Sub 15 de Argentina.

“México, me consta, quiere hacerle una invitación para estar con la Selección, no sé a qué nivel. En eso hay que ver el proceso. No puedes apurar a un chico de 15 años, lanzarlo a una eliminatoria mundialista. Pero bien llevado, hay futuro”, afirmó el “Vasco” Aguirre en la conferencia de prensa del Leganés.

De igual forma, el estratega mexicano alabó a todos los que han apoyado al juvenil para llegar a Primera División a tan corta edad.

“Lo felicito. Apenas pisó el campo tuvo un récord. Ojalá tenga más. También felicito a su entrenador, que tuvo las agallas de ponerle. A su directiva, por apoyar a su entrenador, en un momento tan duro. Ojalá estemos ante un futuro brillante de este muchacho”, finalizó.