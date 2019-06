MAESTROS DEL CECYTEC EXIGEN QUE AMLO CUMPLA PROMESAS

Hermes Pérez Cheng, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytec)) en Campeche señaló que si no hay apertura al diálogo por parte del Gobierno Federal para resolver sus demandas, algunas de ellas compromiso de campaña del hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador, los trabajadores podrían llegar a tomar otras medidas y no solo la manifestación en Palacio Nacional en la que participan trabajadores de los 27 estados que tienen Cecytec.

En entrevista telefónica, dijo que entre sus planteamientos está no se apliquen recortes al presupuesto para este nivel educativo, el pago de aguinaldos, y que la reforma educativa no les afecte, pues en las leyes secundarias ahora se les clasifica en el apartado B en lugar del A, donde se veía todo lo relacionado con los contratos colectivos de trabajo.

-Con esa modificación perdemos todos los derechos adquiridos con el tiempo, y hay muchas cosas no resueltas como es el pago de aguinaldo; a los maestros evaluados que salieron con resultados destacados, con niveles de excelente, no han recibido el estímulo económico prometido, entre otros detalles.

-No somos personal de educación básica, sino de educación media superior y no es lo mismo con las plazas educativas y el personal docente. No se les puede considerar igual… queremos ser escuchados para que haya una ley que regule bien la norma en educación superior.

-Venimos a exigir nuestros derechos y dependiendo de la respuesta y apertura al diálogo es que se tomarán o no otras medidas, aunque en algunas entidades, ya hay movimientos de protesta más fuertes y actuar como sindicato confederado. Pensamos que los cambios iban a ser sectorizados, pero vemos no es así y el apoyo y reconocimiento a la educación fue una promesa de campaña por la labor que se ha hecho y que nos han marginado en muchas cosas –concluyó.