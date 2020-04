Maluma estrena videoclip y lanza reto por cuarentena

Maluma inicia abril estrenando el video “Qué Chimba”, algo que agradó mucho a sus seguidores. Además, lanzó una serie de mensajes a través de Instagram, anunciando el estreno y pidiendo a sus numerosos seguidores que no se lo pierdan.

“Ya salió el video de ‘Qué Chimba’, vayan a verlo. Es para toda esa gente que le gusta la guaracha. A mí me gusta innovar, hacer cosas nuevas, no tener miedo. Cada vez que empiezo con una canción, intento hacer cosas diferentes. Y me atreví a hacer una guaracha. Es una canción que me gusta porque habla de mi tierra, de Medellín, y habla de Colombia”, expresó el cantante de 26 años.

También aprovechó el estreno para lanzar un reto animando a sus fans a cumplir con el aislamiento social y mantenerse a salvo en plena crisis sanitaria. Por ello, en Instagram dio a conocer el desafío “Qué chimba quedarse en casa”, que consiste en grabar un video bailando su nuevo tema y enviárselo a través de dicha red social.