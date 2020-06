Mañana llega Polvo del Sahara, emiten recomendaciones

La enorme nube de polvo del desierto del Sahara, ha provocado que autoridades emitan algunas medidas para que la población no este en riesgo, especialmente las personas con problemas respiratorios.

Lugares como Barbados, Trinidad y Tobago, Puerto Rico y Honduras alertó a sus ciudadanos a seguir las medidas recomendadas por las autoridades para evitar algún incidente.

El Cenapred publicó un artículo donde detalla algunas medidas preventivas ante este fenómeno:

Evitar exponerse a las altas concentraciones de polvo Tomar resguardo durante estos eventos Cerrar todas las entradas de aire a los cuartos durante las tormentas Si es necesario estar a la intemperie, utilizar lentes y cubrebocas o pañuelo (especialmente las personas propensas a las enfermedades respiratorias)

De acuerdo a Meteorología México la densa capa de Polvo del Sahara llegará al país el martes 23 de junio, afectando solo a la península de Yucatán.

Respecto a las instituciones oficiales, hasta el momento el Servicio Meteorológico Nacional no ha emitido información al respecto. Por su parte, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) compartió un artículo con más información sobre este fenómeno, sin ahondar en la fecha de su llegada.

Cabe mencionar que el pasado 18 de junio, uno de los satélites de la NASA detectó una enorme nube de polvo sahariano sobre el Océano Atlántico que se extendió desde la costa occidental africana hasta las Antillas Menores.

We flew over this Saharan dust plume today in the west central Atlantic. Amazing how large an area it covers! pic.twitter.com/JVGyo8LAXI

Según el portal Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, este polvo “es una masa de aire muy seca y cargada de polvo que se forma sobre el Desierto del Sahara a finales de la primavera, durante el verano y temprano en el otoño, y se mueve usualmente hacia el Océano Atlántico Norte cada 3-5 días”.

Según la Organización Meteorológica Mundial, el riesgo del polvo en suspensión en el aire depende del tamaño de las partículas.

“Las partículas de un tamaño superior a 10 micrómetros no se pueden respirar y dañan solo los órganos externos (causan principalmente irritación en la piel y los ojos, conjuntivitis y mayor susceptibilidad a las infecciones oculares). Las partículas que se pueden inhalar, aquellas con un tamaño inferior a 10 micrómetros, en general quedan atrapadas en la nariz, boca y la parte superior del tracto respiratorio y se pueden asociar a trastornos respiratorios como el asma, la traqueítis, la neumonía, la rinitis alérgica y la silicosis. Sin embargo, partículas más pequeñas pueden penetrar hacia la parte inferior del tracto respiratorio e ingresar al torrente sanguíneo, desde donde pueden afectar todos los órganos internos y causar trastornos cardiovasculares”, señala la institución.

Desert dust here? Yes, its been terribly dry but plume of dust over the Atlantic, with origins from the Sahara could reach Indiana late next week. Per NASA dust forecast, would bring radiant sunrise/sets. Stay tuned! #INwx pic.twitter.com/q9HTQy2GaL

— Brian Wilkes (@BrianWilkes59wx) June 20, 2020