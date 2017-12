MANCERA: URGE APROBAR LEY DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, llamó a los integrantes de la Cámara de Diputados a aprobar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, cuyas reformas fueron avaladas desde marzo pasado en el Senado de la República.

Mancera dijo que el hecho de que la Cámara de Diputados no apruebe la Ley que agrava la portación de armas lo vamos a lamentar todos, todos lo vamos a lamentar porque es algo que no conviene al país. Es algo que le está haciendo daño al país, que no aprueben esta ley de armas, no hay una explicación, ni siquiera dan respuesta a esto, no hay una explicación, señaló.

Consideró urgente que esta ley salga adelante para evitar que continúe la comisión de delitos con uso de armas de fuego, ya que actualmente las penas privativas por este flagelo son laxas, situación que es aprovechada por la delincuencia.