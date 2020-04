Maribel Guardia no se queda callada y le contesta a un atrevido internauta

Maribel Guardia es una de las famosas más consentidas de la televisión mexicana, por su larga trayectoria como actriz y además porque a sus 60 años de edad aún conserva una hermosa figura y un bello rostro que enamora a cualquiera.

Hace unos días reveló lo que hace para lucir un cuerpazo envidiable, pero al parecer un usuario quiso pasarse de listo y le envió un comentario muy atrevido, pero él no se esperaba que la famosa le contestara.

La instantánea fue compartida en la cuenta oficial del programa “Suelta la sopa”, donde exhibieron el desafortunado mensaje que un usuario le envió a la actriz.

Maribel Guardia decidió no quedarse callada, por lo que decidió enviarle un contundente comentario escribiendo lo siguiente: “Los amargados también, así que cuídate”.

Maribel ha demostrado a sus millones de fans que no existe ningún impedimento para lucir hermosa, ha logrado impactar a los caballeros con sus curvas de infarto, aunque algunos internautas no les guste el look que usa a su edad.