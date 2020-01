Mario Delgado le hace el feo al Insabi, pagó 16 mil pesos por un chequeo

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien en días recientes pidió a los pacientes del Instituto de Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) tengan paciencia para ser atendidos con medicinas y consultas médicas, pagó 16 mil pesos por un chequeo médico en uno de los hospitales privados de renombre en la Ciudad de México.

En las redes sociales circuló una fotografía este miércoles, donde se puede observar que el morenista se encontraba en el hospital ABC de Observatorio.

El morenista ha defendido hasta el cansancio la propuesta oficial de que todos los funcionarios públicos se atiendan en el ISSSTE.

Pero cuando fue interrogado en la Cámara de Diputados sobre su asistencia al nosocomio privado, con cierto desenfado, Delgado adujo y negó que en el ISSSTE exista el servicio de chequeo preventivo, “en el ISSSTE no hay check up”. El check up le costó 16 mil pesos, “no me estoy atendiendo nada en particular”, dijo.