Más de 400 mil firmas para pedir la destitución de AMLO en consulta lanzada por Organizaciones de la Sociedad Civil

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) habrían lanzado una consulta ciudadana para solicitar la destitución del presidente Andrés Manuel López Obrador y que al concluirse se le diera la misma legitimidad y carácter resolutivo y vinculante “que ha dado a otras consultas organizadas por sus simpatizantes, en un mínimo de equidad”.

“Ante la incapacidad actual del gobierno ha llegado el momento de que la sociedad civil tomemos la palabra y esgrimamos el mismo instrumento con el que el gobierno ha cubierto sus proyectos, ahora para dar voz a una demanda que crece cada vez más: Andrés Manuel López Obrador debe ser destituido como Presidente de México”, sostienen las OSC.

La consulta fue lanzada a través de la página: consultadestitucionmx.questionpro.com, misma que concluyó el pasado lunes 4 de mayo y fue organizada por organizaciones como: Observatorio Ciudadano, Un tal Berman, Consulta Para Todos (CPT), Ciudadanos Mx, Todos Con México, Unidos Somos Futuro, entre otras.

“Ciertamente esta consulta no tiene sustento legal y repito, no tiene sustento legal y menos lo tendrá con los poderes secuestrados. Sin embargo, la intención está enfocada principalmente, sí definitivamente en que se vaya, pero tal vez no a través de la propia consulta ni el día siguiente a las votaciones, sino a través de mecanismos que cada uno de los grupos opositores políticos y ciudadanos puedan impulsar desde sus trincheras queremos ser un detonante”, comentan en videos compartidos en redes sociales.

Las organizaciones sostienen que representan el sentir de millones de mexicanos y compararon esta consulta con los ejemplos realizados por el actual gobierno para excusar sus peores decisiones, las cuales aseguran son el “disfraz de los caprichos del gobernante”, como lo fueron la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la cervecera Constellation Brands, la puesta en marcha de los cuestionados proyectos de la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, entre otros.

Señalaron que estos proyectos “han sido cubiertos con consultas amañadas elaboradas y manipuladas desde el Ejecutivo”.

Según los resultados, en la #ConsultaDestitucionMX hubo 76,718 votos completados, y 96,242 personas más que ingresaron y que decidieron no votar.

Además de esta consulta, desde hace un año se encuentra la misma petición en la plataforma Change.org, misma que hasta el momento cuanta con 441 mil 281 firmas.

De acuerdo con esta campaña, la iniciativa es presentada a la ciudadanía en general, debido a que se considera que López Obrador padece alguna enfermedad mental.