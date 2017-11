MÁS DE 500 MIL MEXICANOS PODRÍAN PERDER SUS AHORROS

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que 97 cajas de ahorro en todo el país están en riesgo de quebrar y con ello de hacer que los 583 mil usuarios de 28 entidades del país pierdan sus ahorros.

Reveló que estas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP), no están en condiciones de operar debido a un mal manejo de recursos. Se encuentran en una situación clara de insolvencia o potencial quiebra, o bien no permitieron ser evaluadas en tiempo y forma en los plazos establecidos en la Ley, por lo que no pueden operar ni captar recursos de sus socios, según el dictamen emitido en la página web de la Condusef.

La mayoría de estas SOCAP operan en lugares donde no hay acceso a banco y están distribuidas en Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Puebla, principalmente.

La única manera de proteger el dinero de los ahorradores es lograr que las cajas de ahorro que están en quiebra sean absorbidas por cajas más grandes, según declaró el titular de la Condusef, Mario Di Constanzo.

En estas cajas que están en riesgo 6,209 millones de pesos en ahorros activos, por lo que se espera que la Condusef intervenga para ofrecer orientación a los usuarios.