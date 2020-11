Más de dos mil ciudadanos han actualizado su credencial de elector en los nuevos municipios

Poco más de dos mil ciudadanos han solicitado su cambio de credencial de elector en los nuevos municipios de Seybaplaya y Dzitbalché, informó Ernesto Rodríguez Juárez, vocal del Registro Federal de Electores (RFE) del Instituto Nacional Electoral (INE).

Agregó en el Estado, a través de los seis módulos que operan, se atendieron ya a más de 30 mil ciudadanos, ubicados en Campeche y Carmen ambos fijos, los demás en Escárcega y Champotón, éste último atiende a la población del nuevo municipio, en donde más de mil 500 personas han acudido a realizar el trámite correspondiente.

Agregó que el módulo en Calkiní, a donde deben acudir los ciudadanos del nuevo municipio de Dzitbalché, ha atendido a mil 200 ciudadanos en la campaña intensa que lleva a cabo en estos momentos y que comenzó el primero de septiembre pasado, datos al corte de la semana pasada.

Comentó que el plazo originalmente vencía el 15 de diciembre, pero ante los acontecimientos que en materia sanitaria existen, se acordó como nueva fecha el 10 de febrero, para que puedan solicitar su actualización y registro en el Padrón Electoral, etapa final para poder participar el 6 de junio próximo en el proceso electoral 2021.

Rodríguez Juárez aclaró que quien no realice el cambio de credencial en los dos nuevos Municipios antes de la fecha límite, no significa que no podrá ejercer su derecho ciudadano al voto; se trata de tener una identificación actualizada, pero también es una identificación oficial y es documento para realizar operaciones que avale que es quien asegura ser.