MÁS TRABAJADORES DESPEDIDOS POR ELISEO FERNÁNDEZ

Nueve trabajadores del Ayuntamiento de Campeche fueron suspendidos por el alcalde Eliseo Fernández Montufar, quien el pasado 15 de diciembre dejó de autorizar los pagos de estos ciudadanos que se quedarán además, sin recibir sus aguinaldos y demás prestaciones de fin de año, sin que ninguna autoridad municipal les explique el motivo de esta decisión.

Ante esta situación, el líder sindical Manuel Bonilla Carrillo responsabilizó al edil de lo que le ocurra a los trabajadores y sus familias, quienes se han quedado sin el sustento en sus hogares.

“Responsabilizamos al presidente municipal Eliseo Fernández Montufar de lo que le pueda suceder a los nueve trabajadores que suspendió, que no cobraron su quincena porque no los deja firmar en su asistencia, ellos no tendrán un solo peso para pasar su navidad, y será culpa del alcalde lo que les ocurra en caso de que requieran de asistencia médica u otros servicios que ya no tienen”.

Los trabajadores reprocharon a Eliseo Fernández lo ocurrido, y pidieron que deje de tomarse fotos en su volquete y demás vehículos y se ponga a trabajar por los ciudadanos y de la cara a la base trabajadora, pues son ellos sus colaboradores, y recordaron a edil que no es el dueño del Ayuntamiento sino un trabajador más.

“Que Eliseo ya deje de actuar haciendo alusión a su apodo de bebé, berrinchudo y llorón que tome sus pantalones y que realmente vea por la clase trabajadora porque nosotros somos sus colaboradores y él también es un empleado del ayuntamiento que no se le olvide”, acusó Manuel Cauich Caamal.

Manuel Bonilla señaló que hasta el momento los trabajadores no han recibido el pago de sus aguinaldos, cuando cada año se acostumbra cobrar el día 18 del presente mes.

Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el local del sindicato “Corazón Valiente”, acudió enviado por el alcalde, el síndico jurídico del Ayuntamiento Alfonso Durán Reyes, a pedir a Manuel Bonilla que entregara una camioneta que la comuna le tenía entregado en comodato a esta agrupación desde hace 12 años.

“Es verdad, ya se venció el contrato porque cada que llega una nueva administración firmamos para renovar el acuerdo que es un logro sindical, pero si quieren la camioneta se las damos, porque a nosotros no nos interesa el vehículo sino el bienestar de los trabajadores.