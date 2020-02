¡Matrix 4 en acción!

Luego de 17 años, Neo y Trinity, interpretados por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, regresan con una cuarta entrega que se estrenará en 2021. Y para mayor emoción, una espectacular escena de acción fue filtrada en redes sociales.

La nueva película de Matrix, escrita y dirigida por Lana Wachowski, actualmente se encuentra en grabaciones y aunque la trama e imágenes del filme se han mantenido en secreto, habitantes de San Francisco lograron captar en video una escena de acción.

El video, el cual se viralizó en redes sociales, muestra a quien podría ser Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, o bien, sus dobles, saltando de un rascacielos de la ciudad estadounidense.

En la escena filtrada, se alcanza a ver cómo los personajes corren y saltan del edificio, siendo sostenidos por un arnés. Lo que llama la atención es la complejidad y el grado de riesgo de la secuencia.

Otra escena de acción también fue difundida en redes sociales. En ella se muestra a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss andando en motocicleta por las calles de la ciudad.

Keanu Reeves and Carrie-Anne motorclice action in the new matrix 4@abc7newsbayarea @MoviesMatrix @keanuplanet @KeanuReevess_ pic.twitter.com/1kVLevmJdM

— marcos vedovetto (@vedoveto37) February 16, 2020