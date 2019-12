ME GUSTA CORRESPONDER AL CARIÑO DE MIS SEGUIDORES: MARÍA LEÓN

La actriz y cantante María León corresponde al cariño y fidelidad que sus seguidores le prodigan definiéndolos como “amables, cariñosos y que no se pelean con nadie”, pues sabe que el comportamiento e interacción de los usuarios de las redes sociales suele ser frío y muchas veces hasta agresivo.

“Hay mucha gente que sigue a los famosos, los míos son personas muy coherentes, amables, cariñosas y muy fieles”, dijo la cantante y ahora actriz de teatro musical.

La intérprete de Piérdeme el respeto dijo que realizar cada uno de los proyectos que acepta con un nivel de energía óptimo y con la pasión que le genera cantar o actuar es una manera de devolver al público el cariño que le ha dado.

“De esta manera regreso un poquito de lo que me dan, me gusta dejar el alma en cada uno de los escenarios que piso, sea el de Chicago o el de cualquier foro en el que me presente a cantar, para mí es una responsabilidad regresar así un poquito del cariño que me dan al pagar un boleto para viajar y verme, muchos ahorran mucho tiempo y viajan kilómetros para ir a mis conciertos, a todos les agradezco su apoyo”.

Asegura que no solo le gusta ver el número de likes que alcanza cada uno de sus posteos o publicaciones, también es asidua a intercambiar ideas con sus fans cada que tiene tiempo.