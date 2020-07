Me voy a poner un tapabocas cuando ya no haya corrupción: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, indicó que usará el cubrebocas cuando en México ya no exista corrupción.

“Estaba viendo ayer, no sé si sea cierto, que los del PAN van a poner una denuncia porque quieren que yo me ponga cubre boca. Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? Cuando ya no haya corrupción. Hagamos ese acuerdo”, declaró López Obrador.

Aseveró que por recomendación de las más altas autoridades de salud del país no usa la mascarilla y se limita a lavarse las manos y mantener la sana distancia.

“Vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para que yo ya me ponga mi tapaboca, para que ya no hable”, dijo.