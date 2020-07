Médicos del “Manuel Campos”, salvan vida a mujer embarazada con covid-19

En una hazaña médica del equipo multidisciplinario del Hospital General “Dr. Manuel Campos” salvan la vida a Claudia y a su bebé, convirtiéndose en el primer caso en Campeche de una mujer embarazada que supera con éxito las complicaciones del COVID-19.

La paciente con 38 semanas de gestación y positiva al coronavirus, llegó a Campeche por determinación clínica del Hospital General de Carmen, “Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar”, requería un manejo especializado en el Hospital COVID del Estado.

El Dr. Miguel Ángel Esquivel Lara, Ginecólogo que atendió a la paciente, explicó que Claudia desde su ingreso no presentaba trabajo de parto pero debido a la infección agregada de COVID-19, se atendió desde su ingreso por el equipo multidisciplinario, se logra identificar el diagnóstico y se decide la estrecha vigilancia y la realización de una cesárea, lográndose con éxito y evitando el riesgo a la embarazada y el bebé.

“Claudia empezó con síntomas respiratorios el 10 de junio, y a su llegada con nosotros, comprobamos que era positiva a COVID, razón por la que interviene de urgencia nuestro equipo debido a sus antecedentes obstétricos; llega con nosotros el día 21 y teniendo el cuidado completo, los insumos y el personal, realizamos la cesárea obteniendo un bebé completamente sano”, destacó Esquivel Lara.

“Siguiendo las guías más actuales del manejo en este tipo de pacientes, realizamos el procedimiento asegurando la menor posibilidad de complicaciones tanto para la mamá como para el bebé, logramos obtener un bebé saludable cuyo estudio y muestra resulto ser negativo a infección por COVID-19”, agregó.

Aproximadamente 36 horas después del procedimiento, a su salida del Hospital Claudia llevaba en brazos a su bebé, un varón de tres kilos 900 gramos, “muchas gracias porque estuvieron muy atentos conmigo y con el bebé, estuvieron muy pendientes, estoy muy feliz, tranquila, ya muy bien después de estar aquí por fin a casa, hay que tener mucho cuidado y vamos a quedarnos en casa ahora sí”.

“Me sentí muy triste cuando me dijeron que tenía COVID, más que nada por mi embarazo, por no saber si el bebé podía venir infectado o no, y gracias a Dios estamos muy bien”, agregó Claudia al abordar la ambulancia que la trasladaría hasta su domicilio.

Por esta hazaña médica en plena etapa de la pandemia donde se presentan más casos de COVID-19 en la entidad, la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado reconoce y se enorgullece del equipo médico conformado por el Ginecólogo Miguel Ángel Esquivel Lara; los Cirujanos Nadir Alejandro Chan Amaro y Fernando Trujillo Tobón; la Anestesióloga Diana Yáñez Tun.

Así como al equipo de enfermería conformado por Rodolfo Fierros, Yesmin Queb, Dyana Alcocer Montero, los camilleros, el personal de limpieza, y todo esto facilitado por el cuerpo de gobierno liderado por el Dr. José Refugio Carrillo Díaz y el Dr. Héctor Gonzalo Casanova Pacheco.

Por la intervención oportuna y calidad en la atención de todo este equipo, se tiene como resultado la recuperación de Claudia y su bebé, que al día de hoy se mantienen en vigilancia y monitoreo constante, con mejorías en cada momento; el personal del Hospital logra que la paciente se encuentre en excelentes condiciones y se agranda el sentimiento de la nueva vida en esta historia de éxito para la medicina en Campeche.

En conclusión, el Ginecólogo Esquivel Lara exhorta a las mujeres embarazadas a quedarse en casa, salir únicamente a sus consultas médicas, y si el embarazo es de riesgo no faltar a ningún chequeo, “lo más importante es que ante señales de alarma como sangrado, fiebre, dolor de cabeza, visión borrosa, zumbido de oídos, hinchazón de pies y cara, debe acudir inmediatamente a su unidad médica”.