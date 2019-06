MEDINA FARFÁN DESCONOCE PROCESO DE REINSTALACIÓN DE DOCENTES

“Cualquier propuesta que sea para ayudar a la mejora en Campeche de todo el espacio público siempre será bien considerada”, respondió el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, luego de que trascendiera la posibilidad de que sea designado como Secretario General de Gobierno, sin descartar esta posibilidad.

“Nuestra atención está puesta más en esto en el día a día con las escuelas, nuestros maestros y nuestros alumnos son muy demandantes y no nos da tiempo de andar pensando en otras cosas, siempre cualquier propuesta que sea para ayudar a la mejora en Campeche de todo el espacio público por supuesto siempre será bien considerada”.

Y ante el anuncio de que docentes campechanos que fueron cesados serán reincorporados, Medina Farfán pidió que la SEP esclarezca el método por el que se hará esta reinstalación, y si se otorgarán nuevas plazas.

“No podríamos utilizar los mecanismo regulares que existen para darles de alta nuevamente porque eso implicaría que tengan que participar por el proceso de evaluación, por eso es fundamental que la SEP defina a quienes están considerando porque nosotros tenemos una lista de nueve personas, cuál será el método, y en su caso si se asignarán plazas nuevas porque el lugar en que ellos estaban ya fueron ocupados”.

Indicó que no tienen mayor noticias del proceso de reinstalación, a pesar de ha trascendido que en este mismo mes se comenzaría con ello.

Por la posible desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, el Secretario de Educación comentó que lo que realmente preocupa es que el estado deje de percibir recursos importantes que eran utilizados para rehabilitación y reconstrucción de escuelas.

“Cuando se trata de temas como construir aulas y hacer rehabilitaciones integrales no solo se necesita inversión mayor, sino un área técnica especializada, lo que más preocupa no es tanto la desaparición del INIFED como tal, sino que se limiten a dar apoyos menores a las escuelas porque ello no resuelve el rezago que se tiene”.