Messi revela en entrevista que se queda en Barcelona

El astro argentino Lionel Messi afirmó en una entrevista para una publicación española que “jamás iría a juicio contra el club de mi vida”, lo que significaría que el considerado mejor jugador del mundo se quedará una temporada más con el FC Barcelona.

El argentino habría confirmado así su permanencia en el equipo catalán este viernes en una entrevista para Goal España. De acuerdo a lo dicho por el futbolista argentino, la única manera de marcharse sería pagando la cláusula de 700 millones de euros, lo que “es imposible”.

Diez días después de enviar un burofax al club culé solicitando su salida, el astro argentino escribió el final de la telenovela que armó en una entrevista en la que habló por vez primera de las razones que lo orillaron a mantenerse en la institución catalana.

“Jamás iría a juicio contra el club de mi vida… Por eso me quedo en el Barcelona”, resumió, y reveló que en el club “hace tiempo que no hay ni proyecto ni nada, se van haciendo malabares y tapando agujeros”, y dijo que que el burofax “era solo hacer oficial que me quería ir, porque el presidente no me daba bola”.

“Cuando le comuniqué a mi mujer y mis hijos fue un drama. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio. Miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy difícil, pero hay que competir. Por lo menos competirla y que no nos pase lo de Roma, lo de Liverpool, lo de Lisboa. Todo eso hizo me llevó a pensar esa decisión que no llevé a cabo. Volvemos al principio…”, dijo en la charla con goal.com

“Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas. Y este el motivo por el que voy a seguir en el club”, precisó.

“Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio” aclaró.

“Ahora mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el Barça, para el vestuario y para mí. Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions” recordó.

Sobre el futuro inmediato, Messi señaló: “No sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo”, concluyó.