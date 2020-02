Metió a su novio en una maleta y lo dejó morir

Una mujer de 42 años fue detenida por autoridades de Florida, Estados Unidos, luego de llamar al 911 desde su casa en el condado de Winter Park para decir que su novio había muerto.

Según los reportes, la pareja había estado bebiendo una noche antes y ambos pensaron que sería algo gracioso si el hombre se metía dentro de una maleta durante un juego de escondidas.

La mujer dejó encerrado al hombre dentro de la maleta y grabó sus gritos desesperados de ayuda, hasta que murió.

Ella reconoció haber cerrado la maleta con el cierre y luego haberse ido a dormir hasta la mañana siguiente cuando encontró el cuerpo de su novio aún dentro de la maleta sin signos vitales.

Autoridades declaran que las declaraciones de la mujer no concuerdan con los videos encontrados en su celular, en los que puede verse a la maleta moviéndose mientras el hombre intentaba salir desesperadamente, pidiendo ayuda y gritando que no podía respirar, a lo que la mujer le respondía: “Así es como me siento cuando me engañas”.