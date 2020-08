México abre contra Jamaica eliminatoria rumbo a Catar 2022

En sorteo celebrado en las instalaciones de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en Zúrich, la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) ya tiene las fechas para el comienzo del camino en las eliminatorias rumbo a Catar 2022.

En el evento se dieron a conocer los grupos de la Primera Ronda de la clasificatoria, así como el acomodo de los encuentros de la Ronda Final, fase en donde se encuentra la Selección Nacional de México, que ya conoce a los rivales a los que enfrentará. y aquí te lo contamos.

Los grupos de la Primera Ronda quedaron integrados de la siguiente manera:

Grupo A: El Salvador, Antigua & Barbuda, Granada, Montserrat e islas Vírgenes Estadounidenses.

Grupo B: Canadá, Surinam, Bermuda, Islas Caimán y Aruba.

Grupo C: Curazao, Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Cuba e Islas Vírgenes Británicas.

Grupo D: Panamá, República Dominicana, Barbados, Dominica y Anguilla.

Grupo E: Haití, Nicaragua, Belice, Santa Lucía e Islas Turcas y Caicos.

Grupo F: Trinidad & Tobago, St. Kitts y Nevis, Guyana, Puerto Rico y Bahamas.

Los ganadores de los seis grupos de la primera ronda se enfrentarán entre ellos, quedando los duelos de la siguiente manera: el líder del A se verá las caras con el del F, el del B con el del E y el del C con el del D, clasificando a la siguiente fase los vencedores.

México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras y los tres ganadores de la fase previa, jugarán entre ellos de la siguiente manera: Equipo 1: Ganador B vs E.

A continuación los partidos de México: Partido 1: México vs. Jamaica. Partido 2: Costa Rica vs. México. Partido 3: Ganador C-D vs. México. Partido 4: México vs. Ganador B-E. Partido 5: México vs. Honduras. Partido 6; Ganador A-F vs. México. Partido 7: Estados Unidos vs. México. Partido 8: Ganador B-E vs. México. Partido 9: Jamaica vs. México. Partido 10: México vs. Costa Rica. Partido 11: México vs. Ganador C-D. Partido 12: México vs. Estados Unidos. Partido 13: Honduras vs. México. Partido 14: México vs. Ganador A-F.

Cabe mencionar que la Concacaf cuenta con 3.5 lugares para la Copa Mundial de Catar 2022.