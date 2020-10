México decidió tener una conducción científica de la pandemia: López Gatell

En medio de protestas y críticas a su labor, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, compareció ante senadoras y senadores de la República donde manifestó que no debe haber duda que México fue uno de los países que, de manera explícita, decidió tener una conducción científica de la pandemia y lejana de los intereses políticos y de las coyunturas de momento.

López-Gatell comentó que es entendible que afloren actitudes y comportamientos no favorables a la unidad, la serenidad, ni que permee la información. “Es entendible porque la vida pública del país también contiene intereses políticos y económicos”, precisó.

Indicó que desde el inicio de la pandemia se instrumentaron intervenciones de mitigación para minimizar el impacto, reducir la transmisión y mantener disponibles las camas hospitalarias, las cuales aumentaron más de cuatro veces, junto con el personal de salud.

Informó que la estrategia de intervención poblacional para contener y mitigar el impacto, ayudó a dar mayor tiempo para preparar hospitales, evitar saturación en los nosocomios y tener un menor impacto en la salud poblacional. Manejar y enfrentar una pandemia no es una tarea sencilla, por lo que hay que tener claro cuáles son los objetivos, apuntó.

Refirió que la actual pandemia es la más grande y grave crisis de salud publica que la humanidad haya enfrentado en los últimos 100 años, además, representa un fenómeno que se presenta en las realidades socio económicas, culturales y sociales de cada nación.

SUSPENDEN COMPARECENCIAS

El presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, Miguel Ángel Navarro, suspendió la comparecencia de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al no existir condiciones para que el funcionario federal rindiera cuentas ante los legisladores.

Y es que durante la segunda ronda de respuesta por parte de López-Gatell a los legisladores, senadores del Partido Acción Nacional se empezaron a retirar del recinto.

“Al no ver las garantías de civilidad, le pido por favor me permita suspender la reunión ya que no hay el comportamiento debido de una comparecencia, muchas gracias a ustedes” , indicó Navarro.